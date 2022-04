Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

54,37 EUR +0,44% (01.04.2022, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

54,34 EUR +0,07% (01.04.2022, 09:13)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (01.04.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev: Knapp verfehlt - ChartanalyseDie Aktien von AB InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) haben im März einen volatilen Verlauf erlebt und letztendlich 1,6% verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Monatsauftakt sei dabei zunächst von der scharfen Umkehr Ende Februar geprägt worden. Vor exakt fünf Wochen hätten die Papiere 7,1% zugelegt, die Gewinne aber in den beiden Folgetagen wieder komplett abgegeben. Der Abwärtsdruck habe dabei bis zum 7. März angehalten und an das bisherige Jahrestief bei 47,47 EUR geführt. Dort seien die Kurse nach oben gedreht, wobei es zu einem Erholungsanstieg von 18,3% gekommen sei. Per Wochen- und Monatsschlusskurs sei der Sprung über eine wichtige Chartmarke jedoch verfehlt worden.Ausblick: Mit dem Top vom Dienstag bei 56,14 EUR hätten die Kurse schon unmittelbar vor dem 2019er Tief gelegen, das bei 56,32 EUR den Weg versperre. Zudem habe sich im großen Bild auch der Sprung über die 2019er Abwärtstrendgerade angedeutet. Bislang sei der klare Break allerdings ausgeblieben.Das Long-Szenario: Um den Weg nach oben fortsetzen zu können, müssten im ersten Schritt die beiden bereits erwähnten Chartmarken überboten werden. Im Anschluss wäre oberhalb von 56,32 EUR ein Hochlauf bis 57,30/57,50 EUR möglich, wobei auf diesem Niveau die Juni-Abwärtstrendgerade im Tageschart bremsend wirken dürfte. Sobald dieser Widerstand überwunden sei, könnte es für die Kurse, über das Februar-Top bei 58,72 EUR hinweg, bis in den Bereich zwischen 59,51 EUR und 59,69 EUR hinauf gehen. Hier würden die Notierung auf die obere Begrenzung der seit 16 Monaten kursbestimmenden Seitwärtsrange und das aktuelle Jahreshoch treffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: