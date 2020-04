Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

42,44 EUR +1,39% (16.04.2020, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

42,455 EUR +0,14% (16.04.2020, 13:30)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (16.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alkoholkonsum könne das Risiko erhöhen, sich mit Covid-19 anzustecken, und es verschlimmern, wenn man erkrankt sei, warne die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Empfehlung der Behörde: den Alkoholkonsum grundsätzlich und besonders während der Pandemie herunterzufahren. Das dürfte den AB-Inbev-Kurs weiter belasten."Alkohol beeinträchtigt das Immunsystem des Körpers und erhöht die Gefahr negativer gesundheitlicher Folgen", so das WHO-Regionalbüro für Europa in Kopenhagen. Meldungen, hochprozentiger Alkohol töte das Coronavirus, seien ein "gefährlicher Mythos".Die WHO appelliere an die Regierungen, den Zugang zu alkoholischen Getränken während der Pandemie zu beschränken.Eine Empfehlung, die, werde sie umgesetzt, die Geschäfte von AB Inbev (unter anderem Beck's, Budweiser) noch stärker belasten würde. Der hoch verschuldete Bierbrauer leide, weil seit Wochen etliche Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen seien. Vor wenigen Tagen habe AB Inbev seine Dividende um 50 Prozent gesenkt. Dadurch behalte der Konzern eine Milliarde Euro in der Kasse.Die AB-Inbev-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link