Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

56,76 EUR -0,18% (27.11.2020, 11:19)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (27.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) von 48 Euro auf 60 Euro.Die positiven Studiendaten zu Covid-19-Impfstoffen und eine zu erwartende rasche Notfallzulassung von Impfstoffen würden nach Erachten des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen. Davon dürfte auch ABInBev als der mit Abstand größte Brauereikonzern deutlich profitieren. Dies gelte vor allem in den für ABInBev wichtigen Märkten USA, Brasilien und Mexiko, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen seien.ABInBev habe anlässlich der aus Sicht des Analysten besser als befürchtet ausgefallenen Q3-Zahlen (am 29.10.) zwar auf einen Ausblick für 2020 verzichtet, sehe sich aber für einen deutlichen Rebound gut gerüstet und begründe dies u.a. mit der diversifizierten geografischen Aufstellung, der Präsenz in wachstumsstarken Regionen sowie dem umfangreichen Portfolio an werthaltigen Biermarken. Lusebrink teile diese Einschätzung. Als Risikofaktoren sehe er aber weiterhin den hohen Goodwill (zum 30.06.2020: 115,1 Mrd. USD; entspreche 51% der Bilanzsumme) sowie die hohe Verschuldung (u.a. dynamischer Verschuldungsgrad zum 30.06.2020: 4,9; Unternehmensziel: rund 2). Lusebrink erhöhe seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,25 (alt: 3,07) USD).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Anheuser-Busch InBev-Aktie. (Analyse vom 27.11.2020)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:56,88 EUR -0,05% (27.11.2020, 11:07)