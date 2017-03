ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (06.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrea Pistacchi von der Citigroup:Andrea Pistacchi, Aktienanalyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Anheuser-Busch InBev habe schwache Quartalszahlen veröffentlicht, so der Analyst. Damit dürfte der Konzern aber den Tiefpunkt seiner operativen Entwicklung erreicht haben.Andrea Pistacchi, Aktienanalyst der Citigroup, stuft die Anheuser-Busch InBev-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel werde nach wie vor bei 120 EUR gesehen. (Analyse vom 06.03.2017)Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:102,10 EUR -0,05% (06.03.2017, 14:06)Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:102,05 EUR -0,87% (06.03.2017, 14:20)