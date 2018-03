Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

90,45 EUR +0,16% (06.03.2018, 11:07)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (06.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Die Q4-Zahlen seien insgesamt überzeugend ausgefallen und hätten die Erwartungen v.a. beim organischen Umsatzwachstum (+8,2% y/y) sowie beim bereinigten EBITDA (+17,9% y/y auf 6,19 Mrd. USD) übertroffen. Positiv sei auch die Verbesserung der Profitabilität zu werten (+5,4 Prozentpunkte (PP)). Ein Schwachpunkt bleibe die Entwicklung in den USA. Die Dividende für 2017 sei mit 3,60 (Vj.: 3,60) Euro hinter der Analysten-Prognose (3,70 Euro) zurückgeblieben. Für 2018 habe das Unternehmen erwartungsgemäß keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich jedoch zuversichtlich gezeigt und erwarte einen deutlichen Anstieg von Umsatz und EBITDA.Der Analyst passe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS: 5,07 (alt: 5,05) USD) und 2019 (EPS: 5,65 (alt: 5,94) USD) an. Das Wertpapier habe positiv auf die Zahlenveröffentlichung (seit 01.03.: +3%) reagiert. Als Impulsgeber sehe er insbesondere die weiteren Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität, eine erwartete verbesserte Marktentwicklung in Brasilien sowie die inzwischen wieder moderate Bewertung.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Anheuser-Busch InBev-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei aber von 112,00 auf 108,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 06.03.2018)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:90,44 EUR +0,30% (06.03.2018, 10:53)