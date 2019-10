Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August überraschten die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland mit einem Monatsrückgang von 0,6% (Konsens: -0,3%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar sei der Vormonatswert von -2,7% auf -2,1% gg. Vm. nach oben revidiert worden, so dass die Enttäuschung verhalten ausgefallen sei. Dennoch zeichne sich auch für das abgeschlossene 3. Quartal ein Minus im Quartalsvergleich ab. Ein unveränderter Monatswert im September würde einen erneuten Quartalsrückgang um 1,4% mit sich bringen. Das wäre das dritte Minus in Folge und der sechste Rückgang in den vergangenen sieben Quartalen. Nur bei einem Auftragszuwachs um 4,5% im September würde das beschriebene Szenario verhindert. Der Ausblick für die Industrieproduktion bleibe daher auch mit Blick auf die zuletzt schwachen Sentimentindikatoren eingetrübt - der Industrie-PMI sei im September mit 41,7 Punkten auf den tiefsten Stand seit Juli 2009 zurückgefallen. Damit dürfte die im Sommer 2018 begonnene Industrie-Rezession wohl noch eine Weile andauern. Für das Gesamtjahr 2019 rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einem Minus bei der Industrieproduktion von mehr als 3%.



Nach den schwachen Auftragseingängen habe der Euro zum US-Dollar leichte Kursverluste hinnehmen müssen. Allerdings seien diese nur moderat ausgefallen und im Tagesverlauf habe sich die Einheitswährung knapp unterhalb der Marke von 1,10 USD stabilisieren können. Per saldo bleibe es für den Euro aber im Bereich der jüngst verzeichneten Jahrestiefs ein schwieriges Umfeld. (08.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.