Erhöhte Aufmerksamkeit dürfte den Konjunkturdaten zukommen, die auf mögliche Auswirkungen des Coronavirus überprüft würden. Zur Veröffentlichung stehe am Montag hierzulande das ifo-Geschäftsklima für Februar an. "Ein Stimmungsrückgang ist zu erwarten und vermutlich wird dieser wegen des anhaltenden Stillstands in chinesischen Betrieben nicht der letzte sein", erwarte etwa Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank. Ähnlich sehe dies auch Analyst Stefan Mütze von der Helaba.



In den USA dürften vor allem die Auftragseingänge für langlebige Güter in den Fokus rücken, die am Donnerstag bekannt gegeben würden. Es werde ein deutlicher Rückgang erwartet. Von Interesse könnten zudem das US-Verbrauchervertrauen am Dienstag und schließlich am Freitag der Chicago-Einkaufsmanagerindex sein, der die Geschäftstätigkeit im Großraum Chicago wiedergebe.



Die durch das Coronavirus verursachte Korrektur habe sich nun ausgeweitet. Erfahrungsgemäß würden die Tech-Aktien in solchen Börsenphasen stärker als der Gesamtmarkt korrigieren. Aufgrund der Tatsache, dass viele Technologietitel - darunter auch die fünf GAFAM-Werte - in den letzten Monaten sehr gut gelaufen seien, erscheine eine noch größere Korrektur möglich zu sein.



"Der Aktionär" rät Anlegern zur Besonnenheit - für Anleger, welche der Börsenrally bisher von der Seitenlinie aus zugesehen haben, könnten sich bei einer Ausweitung der Korrektur hervorragende Gelegenheiten zum Einstieg bieten, so Emil Jusifov.





Besonders hart scheine es die Tech-Aktien zu erwischen, so verliere der TecDAX am Montagmorgen im regulären Handel über vier Prozent, auch der amerikanische Technologie-Index NASDAQ sei vorbörslich über drei Prozent im Minus. Sollten sich die Anleger nun Sorgen machen und ihre Tech-Aktien verkaufen?