In dieser Situation würden sich viele Investoren auf Geldanlagen abseits der Aktienmärkte besinnen. Insbesondere Gold und Palladium hätten in dieser Woche von den Sorgen um die Ausbreitung des Coronavirus profitiert. "Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten - und das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass diese Sicherheit nun wieder stärker gefragt ist. Aktuell notiert der Goldpreis auf dem höchsten Stand seit 2013 und es ist noch Luft nach oben. Am Donnerstag lagen wir bei 1.631,10 US-Dollar und die Zeichen stehen gut, dass er in den kommenden Monaten weiter zulegen kann", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. "Eines dieser Zeichen ist die Zinskurve der US-Treasuries, die jetzt unter Berücksichtigung der Inflation zu 100 Prozent eine negative Rendite aufweist. Erfahrungsgemäß treibt das bei fallenden Zinsen den Goldpreis weiter an."



Nicht nur deswegen werde die nächste Sitzung der FED mit Spannung erwartet, denn weiter sinkende Zinsen würden diese Entwicklung weiter vorantreiben und dem Goldpreis einen weiteren Schub nach oben verpassen. "Hinzu kommt, dass ein niedriger Leitzins auch die Einschätzung der Fed widerspiegelt, dass die Wirtschaft weitere Stimuli benötigt, um zu wachsen. Das käme Gold jedoch zugute." Gegen einen neuen Höhenflug beim Goldpreis spreche jedoch der starke US-Dollar, der den Goldkauf für Nutzer anderer Währungen verteuern könnte. "Doch solange das Sicherheitsbedürfnis für risikoaverse Anleger überwiegt, hält sich dieser Negativfaktor in Grenzen", fasse Sadowski zusammen.



Neben Gold gebe es jedoch noch ein anderes Metall, das sich zu immer neuen Höhenflügen aufschwinge. Palladium, welches beispielsweise in der Automobilindustrie zum Einsatz komme, um Emissionen der Fahrzeuge zu verringern. "Palladium ist bereits seit längerer Zeit sehr attraktiv für Anleger. Allein in den letzten fünf Jahren konnte der Rohstoff um mehr als 250 Prozent zulegen. Das Versprechen der chinesischen Regierung, die Nachfrage nach Autos im Land zu stabilisieren und die Kaufbeschränkungen in bestimmten Gebieten zu lockern haben Palladium nun einen weiteren Schub verpasst", so Sadowski. "Hinzu kommt, dass ein Ende der Nachfrage nicht in Sicht ist - im Gegenteil! Die immer strengeren Emissionsvorschriften für Fahrzeuge lassen sie eher noch steigen."



Trotzdem sehe Sadowski die aktuellen Preise für Palladium kritisch: "Allein mit der konstant hohen Nachfrage lassen sich die letzten Kurssteigerungen nicht rechtfertigen. Auch die Charttechnik lässt vermuten, dass der Rohstoff überkauft ist und der Kurs demnächst nachgeben könnte. Hier dürfte auch die Suche nach Alternativen zu den Aktienmärkten eine Rolle spielen. Trotzdem sollte man ihn im Auge behalten, denn Fakt ist: Palladium wird immer wichtiger für die Industrie." Sein Fazit laute daher: "Wer aus Angst vor den Auswirkungen des Coronavirus den Aktienmärkten vorerst den Rücken kehren will, findet neben dem althergebrachten sicheren Hafen Gold auch in Palladium ein potenziell lohnendes Investment." Ob man allerdings zu den aktuellen Höchstständen einsteigen sollte, halte er hingegen für fraglich. (21.02.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Angst geht um vor COVID-19, dem Coronavirus, so die Experten von LYNX Broker.Bereits 2.200 Tote seien zu beklagen, weltweit würden Menschen in Quarantäne abgeriegelt, wichtige Messen und Geschäftsreisen abgesagt und Warenlieferungen insbesondere aus China würden sich verzögern oder ausfallen. Nun kämen zur Angst vor dem Virus selbst auch immer stärkere wirtschaftliche Befürchtungen, dass Unternehmen ihre Prognosen durch das Virus nicht werden halten könnten. So sei auch die Gewinnwarnung von Apple nicht völlig überraschend gekommen, doch mit dem Ausmaß hätten wohl nur wenige gerechnet, denn die Aktienindices hätten die Nachricht nicht gut aufgenommen und nachgegeben.