Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (24.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Die bereinigte Produktionsdynamik (d.h. ohne Minas-Rio) habe sich in Q3 abgeschwächt. Trotzdem seien die Produktionsziele für das laufende Geschäftsjahr teilweise (leicht) erhöht worden (Platin, Diamanten). Bei den bestätigten Produktionszielen (Kupfer, Eisenerz, Kraftwerks- und Kokskohle, Nickel) befinde sich Anglo American nach Q1-Q3 auf Kurs (Zielerreichung: jeweils bei rund 75%). Die Produktions- und Preisentwicklung sollten die Ergebnisse belastet haben, während von der Währungsseite leicht positive Impulse ausgegangen sein sollten.Negativ werte der Analyst Aussagen zur Working Capital-Entwicklung. Alles in allem würden die Treiber für einen deutlichen Kursanstieg (mehr als 15%) der Aktie fehlen. Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eher eine nachlassende (OECD) bis gleichbleibende (China) Wachstumsdynamik (rückläufige Ergebnisdynamik (auf bereinigter Basis) von dem Analysten erwartet) signalisieren. Ferner bestehe nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften (USA vs. China).Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 17,25 GBP. (Analyse vom 24.10.2018)