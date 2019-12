XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (20.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) von 19,75 GBP auf 22,25 GBP.Anglo American habe im Rahmen eines Investoren-Updates die Zielsetzungen für 2019 und die Folgejahre teilweise angepasst bzw. präzisiert. Die Rohstoffproduktion des Konzerns (auf Basis von Kupferäquivalent) solle nach wie vor bis 2023 (ggü. 2018) um 20% bis 25% steigen. Dabei solle das Produktionswachstum in 2019 bei 1% bis 2% y/y und in 2020 bei rund 3% y/y liegen. Die Produktionskosten-Ziele (je Einheit) für 2019 seien gegenüber dem Halbjahresbericht reduziert bzw. bestätigt worden (impliziere in Summe einen Kostenrückgang von rund 5% y/y).Für 2020 zeige sich kostenseitig kein einheitliches Bild (in Summe ein Kostenanstieg von rund +2% y/y). Die Investitions-Guidance sei gesenkt (für 2019), bestätigt (für 2020 und langfristig) und angehoben (für 2021) worden. Es sei wiederholt worden, dass die bereinigte Steuerquote in 2019 bei rund 30% liegen und sich in den Folgejahren in einer Spanne von 30% bis 33% bewegen solle. Der Preisausblick (auf 2020) für die wichtigsten Rohstoffe des Konzerns sei uneinheitlich.Das größte Abwärtsrisiko sehe Diermeier bei Eisenerz (gegenwärtig: ca. 92 USD je Tonne). Rohstoffseitig sei der Konzern nach Meinung des Analysten gut diversifiziert und zukunftsträchtig aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anglo American-Aktie: