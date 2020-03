Die EZB werde auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag alle Instrumente prüfen, heiße es in dem Bericht. Man wolle die Liquiditätsversorgung sicherstellen und dafür sorgen, dass die Kreditvergabe nicht versiege. Die Maßnahmen würden aber nur wirken, falls die Regierungen auch handelten.



Lagarde habe laut dem Bericht zwar auch die in einigen Bereichen getroffenen Maßnahmen der Regierungen gelobt. Sie fordere jedoch mehr. Falls man aber jetzt nicht mutig handle, drohe die Gefahr, dass Teile der Wirtschaft kollabierten. Es bestehe die Gefahr, dass der Schaden auch andere Länder als Italien treffe. In der Eurozone sei das ohnehin wirtschaftlich schwächelnde Italien durch die Krise besonders betroffen. Die italienische Regierung habe die Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit am Montag auf das ganze Land ausgeweitet.



Die EZB habe schon vor der Virus-Krise die Staaten zum Handeln aufgefordert. So sollten Länder mit finanziellem Spielraum wie Deutschland ihren Ausgabenspielraum nutzen. Schließlich habe die Notenbank ihre Instrumente weitgehend ausgenutzt.



Der EZB-Rat treffe sich an diesem Donnerstag in Frankfurt. Die EZB könnte ihren Einlagezinssatz von bislang minus 0,5 Prozent weiter um 0,1 Punkte drücken. Außerdem könnte sie das Volumen ihrer Anleihekäufe erhöhen und so mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf schleusen. Zudem könnte die EZB den Banken neue Billigkredite anbieten. Die britische Notenbank habe an diesem Mittwoch ihren Leitzins gesenkt. Die US-Notenbank habe bereits am vergangenen Dienstag gehandelt und ihre Zinsen reduziert.



Die Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Aussagen von Lagarde hätten sich zunächst in Grenzen gehalten. Der Euro-Kurs habe einen Teil seiner vorherigen Gewinne abgegeben. (11.03.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu Wort gemeldet. Indem sie der Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in ihrer Einschätzung beigepflichtet hat, heizt sie die Panik an den europäischen Finanzmärkten zusätzlich an, so Leon Müller, Experte von "Der Aktionär".Die EZB-Chefin habe zuvor vor einem extremen Schock für die Wirtschaft gewarnt.Sofern diese Aussagen auf die Finanzmärkte beruhigend wirken sollten, habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Ziel weit verfehlt. Sie habe die EU-Regierungschefs wegen der Coronavirus-Krise Kreisen zufolge vor einem extremen Schock für die Wirtschaft gewarnt. Ohne koordiniertes Vorgehen werde Europa ein Szenario erleben, das viele an die große Finanzkrise 2008 erinnern werde, habe Lagarde am Dienstagabend einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg während einer Telefonkonferenz des EU-Rats zufolge gesagt. Mit der richtigen Antwort werde sich der Schock wahrscheinlich als vorübergehend erweisen. Bloomberg habe keine konkrete Quelle genannt.