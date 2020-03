Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+), die zusammen etwa 60 Prozent der weltweiten Ölproduktion kontrolliere, sei sich des Problems bewusst. Der gemeinsame technische Ausschuss habe der Gruppe bereits empfohlen, eine Angebotsdrosselung von 600.000 Barrel Öl pro Tag herbeizuführen. Dies komme zu der bereits erfolgten Kürzung um 2,1 Millionen Barrel (bezogen auf Oktober 2018) hinzu. Die OPEC-Minister würden am 5. März, die größere Gruppe inklusive der Verbündeten einen Tag später, am 6. März zusammentreffen. Die Experten würden erwarten, dass sie sich dieser Empfehlung nicht nur anschließen, sondern noch deutlich mehr reduzieren würden. Das liege zum Teil daran, dass jetzt mehr Daten über die düstere Lage vorlägen als anlässlich der Sitzung des Fachausschusses einige Wochen zuvor.



Saudi-Arabien habe in der Vergangenheit freiwillige Kürzungen vorgenommen, die über das hinausgegangen seien, wozu sich das Land formell verpflichtet habe. In der letzten politischen Sitzung - für den neuen saudischen Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman sei es die erste gewesen - habe Saudi-Arabien den Wert der geplanten freiwilligen Angebotskürzungen angekündigt. Solange andere Länder sich zu einer kleinen Kürzung verpflichten würden, sei Saudi-Arabien bereit, genug zu kürzen, um die Märkte auszugleichen.



Die Experten würden glauben, dass Backwardation in der Brent-Ölterminkurve dadurch entstehe, dass die OPEC bereit sei, einzugreifen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels sei Backwardation jedoch nahezu verflogen. Wenn die OPEC mehr als 600k Barrel pro Tag kürze, könnte wieder eine stärkere Backwardation hergestellt werden. Die Rollrenditen könnten eine wichtige Komponente der Renditen für Investoren sein. Die Experten würden beispielsweise schätzen, dass von den plus 34 Prozent Rendite des Bloomberg Brent Commodity Subindex (Gesamtrenditenreihe) plus 8 Prozent auf die Rollrenditen entfallen würden (laut Berechnung von WisdomTree vom 31.12.2018 bis zum 31.12.2019).



Ein OPEC-Treffen finde selten ohne Drama, Intrigen und Anspannung statt. Die Sitzungen würden oft nicht pünktlich (oder gar am geplanten Tag) enden. Es stehe daher außer Frage, dass die Experten nach der Veranstaltung eine aktualisierte Einschätzung abgeben würden. (03.03.2020/ac/a/m)





Da fast die Hälfte der Bevölkerung Chinas aufgrund der Coronavirus-Epidemie mit verschiedenen Formen der Abriegelung konfrontiert ist und viele andere Teile der Welt gleichfalls von der Ausbreitung des Virus betroffen sind (insbesondere Korea und Italien, wo die Fälle in einer für viele überraschenden Geschwindigkeit zunehmen), hat der Markt verständlicherweise Angst, dass die Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr stark zurückgehen wird, so Nitesh Shah, Director Research bei WisdomTree.Die Ölpreise der Sorte Brent seien von einem Höchststand von 68 US-Dollar/Barrel in der ersten Januarwoche auf derzeit 56 US-Dollar/Barrel gefallen (Stand per 24.02.20).