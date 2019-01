Weiterhin Chancen auf positive Erträge



In diesem Umfeld seien günstigere Preise vonnöten, damit die Anleger bereit seien, Risiken einzugehen. Am Anfang des Jahres hätten die Experten von Schroders deshalb ihre Strategie einen Gang zurückgeschaltet. Sie würden jedoch nach wie vor Chancen auf positive Erträge sehen.



Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen verharre ungerührt bei rund 3% und 2019 dürfte die US-Notenbank FED die Zinsen nur ein paar weitere Male erhöhen. Dies dürfte die Bewertungen von Aktien stützen und in Multi-Asset-Portfolios die Diversifikationsvorteile von Anleihen zur Geltung bringen würden.



Die niedrigeren Ölpreise dürften den Konsum ankurbeln und den Inflationsdruck begrenzen. Die Bewertungen in den Schwellenländern hätten ein provozierend niedriges Niveau erreicht und würden als Puffer gegenüber den politischen Bedenken dienen.



Drohende Volatilität mahne zur Vorsicht



Die Experten von Schroders würden davon ausgehen, dass die Märkte im Jahr 2019 Schwankungen durchlaufen würden, je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA eingeschätzt werde. Die Ampel wechsele von Grün auf Gelb. Nach Erachten der Experten von Schroders sei bei Investitionen eine größere Vorsicht geboten - es sei aber noch nicht an der Zeit, die Notbremse zu ziehen. (Ausgabe vom 28.12.2018) (08.01.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Märkte durchliefen in diesem Jahr eine schwierige Entwicklung - und auch der Jahresauftakt 2019 dürfte sich trübe gestalten, so die Experten von Schroders.Man könnte geneigt sein, die Schuld hierfür auf die politischen Schlagzeilen zu schieben. Die Wahrheit sei aber, dass das Wirtschaftswachstum außerhalb der USA enttäuschend ausgefallen sei. Zusammen mit steigenden Zinsen in den USA habe dies quasi durchweg zu schwächeren Kursen geführt.Der Konjunkturzyklus macht es schwierigerDas Wachstum in Europa und Asien hänge nach wie vor von einer Beschleunigung des Welthandels ab, die die Experten von Schroders als unwahrscheinlich erachten würden. Gleichzeitig könnten sie bestenfalls hoffen, dass die großen Zentralbanken von ihrem geplanten Liquiditätsentzug abrücken würden.