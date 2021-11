Börsenplätze Amgen-Aktie:



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal von Amgen hätten größtenteils die Erwartungen der Analysten getroffen beziehungsweise sie übertroffen. Dennoch habe die Aktie nachbörslich Verluste hinnehmen müssen. Unter anderem die abgesenkte Umsatzprognose dürfte den Anlegern sauer aufgestoßen sein.Zwar weise das Unternehmen für das Q3 ein Umsatzplus von vier Prozent aus, doch das Management habe auch darauf hingewiesen, dass der Konkurrenzkampf mit preisgünstigeren Präparaten weiterhin durchschlage. Die daraus resultierenden niedrigeren Nettoverkaufspreise seien im letzten Vierteljahr durch eine höher als erwartete Nachfrage aufgewogen worden.Der Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar habe dann auch die Analystenerwartung von 6,67 Milliarden übertroffen.Gleichzeitig würden aber auch Amgens Ausgaben von 3,97 auf 4,32 Milliarden Dollar steigen. Ein Grund seien die 400 Millionen Dollar Forschungs- und Entwicklungsausgaben, wovon ein erheblicher Teil auf lizenzbezogene Ausgaben für die Kooperation mit dem japanischen Unternehmen Kyowa Kirin entfalle.Die Aktie von Amgen habe am Dienstag nachbörslich zwei Prozent nachgegeben. DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Einschätzung, dass Amgen eine solide Halteposition ist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link