Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

213,25 EUR +0,07% (26.11.2019, 11:45)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

234,54 USD (25.11.2019)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (26.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Amgen habe am 21.11. den Kauf der weltweiten Vertriebsrechte sowie bestimmter damit verbundener Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Medikament Otezla von Celgene abgeschlossen. Diesen Kauf werte der Analyst positiv. Bei Otezla handle es sich um ein Blockbuster-Medikament mit starkem Erlöswachstum (Umsatz 2018: 1,6 (2017: 1,3; 2016: 1,0) Mrd. USD) zur Behandlung von Schuppenflechte. Das Medikament genieße in den USA einen Patentschutz bis mindestens 2028 und werde außerhalb der USA in mehr als 50 Märkten (darunter: EU und Japan) vertrieben. Der Kaufpreis habe sich auf 13,4 (unter Berücksichtigung von Steuervorteilen: ca. 11,2) Mrd. USD in bar belaufen. Amgen stelle ein Umsatzwachstum von Otezla von mindestens im niedrigen prozentualen zweistelligen Bereich (Durchschnitt der nächsten fünf Jahre) in Aussicht sowie eine Beschleunigung des kurz- und langfristigen Umsatzwachstums des Konzerns.Amgen habe die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 umsatzseitig (23,1 bis 23,3 (bisher 22,8 bis 23,0) Mrd. USD) und für das bereinigte EPS (14,50 bis 14,70 (bisher: 14,20 bis 14,45) USD) angehoben. Unter Berücksichtigung von Belastungen in Bezug auf immaterielle Vermögenswerte habe der Konzern für das berichtete EPS (12,50 bis 12,75 (bisher: 12,50 bis 12,80) USD) die Guidance jedoch präzisiert und damit gleichzeitig leicht gesenkt. In Reaktion auf die Unternehmensmitteilung habe der Analyst seine Prognosen für 2019 (u.a. berichtetes EPS: 12,59 (alt: 12,68) USD; bereinigtes EPS: 14,57 (alt: 14,38) USD) und 2020 (u.a. berichtetes EPS: 13,24 (alt: 13,03) USD; bereinigtes EPS: 15,10 (alt: 14,90) USD) mehrheitlich angehoben.Das Votum für die Amgen-Aktie lautet weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 235,00 auf 238,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 26.11.2019)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:213,40 EUR +0,09% (26.11.2019, 10:38)