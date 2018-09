Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (11.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Konzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Krebsimmuntherapien auf Basis von CAR-T-Zellen seien in aller Munde. Zwei dieser Behandlungsoptionen - Kymriah von Novartis sowie Yescarta von Gilead - seien bereits gegen spezielle Blutkrebsformen in den USA und Europa zugelassen. Zu den aussichtsreichsten Projekten hinter den beiden Therapien gehöre indes die CAR-T-Zelltherapie von Bluebird Bio und dem Partner Celgene namens bb2121 gegen das Multiple Myelom. Doch nun bekomme das Bluebird-Projekt harte Konkurrenz aus dem Hause Amgen.Im Konkreten handele es sich um AMG 420, eine Therapie, bei der sich wie beim Bluebird-Projekt der Wirkstoff gegen das BCMA-Gen richte. Amgen habe auf dem Myelom-Kongress am Wochenende herausragende Daten geliefert. Doch es sei noch ein weiter Weg bis zur Marktreife von AMG 420. An der Börse hätten die vielversprechenden Resultate trotzdem für steigende Kurse der Amgen-Aktie gesorgt. Die größte Biotech-Gesellschaft der Welt habe bei 203,69 USD ein neues Rekordhoch markiert, die nächste Zielmarke liege im Bereich von 225 USD. Investierte Anleger sollten bei Amgen an Bord bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)