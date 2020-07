Börsenplätze Amgen-Aktie:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Kräftig nach oben sei es am Mittwoch bei der Aktie der US-Biotechgesellschaft Amgen gegangen. Mit einem Plus von mehr als acht Prozent auf 255,12 Dollar sei das Papier noch vor Netflix und Facebook der Top-Gewinner im Nasdaq 100 gewesen. Grund für die starke Performance sei ein Sieg im Patentstreit gegen eine Tochter des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis gewesen.Die Novartis-Tochter Sandoz wolle in den USA Erelzi, ein Nachahmerpräparat des Verkaufsschlagers Enbrel von Amgen auf den Markt bringen und zwei Patente von Amgen für ungültig erklären lassen. Ein Berufungsgericht habe nun aber ein früheres Urteil des Bezirksgerichts von New Jersey bestätigt, das die Amgen-Patente für gültig erklärt habe. Sandoz evaluiere nun laut einer Mitteilung vom Mittwoch die weiteren Schritte, einschließlich einer Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA.Amgen erziele mit Enbrel, das unter anderem gegen Arthritis oder Schuppenflechte eingesetzt werde, mehrere Milliarden Dollar Umsatz. Amgen habe bis 2029 Exklusivschutz für Enbrel. Das Urteil verhindere weiterhin die Einführung einer wichtigen, erschwinglichen Behandlungsoption für US-Patienten, die an chronischen Autoimmun- und Entzündungskrankheiten leiden würden, habe es in einer Sandoz-Mitteilung geheißen. Zudem könnten mit dem Biosimilar das US-Gesundheitssystem finanziell entlastet werden. Schätzungen zufolge könnten mit Erelzi jährlich rund eine Milliarden Dollar eingespart werden.Der Aktie von Amgen sei am Mittwoch der Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 256,23 Dollar gelungen. Damit setze das Papier seinen positiven Trend der vergangenen Jahre fort. Seit der Empfehlung des "Aktionär" bei 104,90 Euro liege die Aktie mittlerweile gut 117 Prozent in Front.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: flatex ist eine Marke der flatex Bank AG, die eine 100%-Tochter der flatex AG ist. Der Herausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der flatex AG. Die flatex Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.