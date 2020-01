Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

218,35 EUR +0,53% (20.01.2020, 12:44)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

217,40 EUR -0,11% (20.01.2020, 12:58)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

241,49 USD +0,41% (17.01.2020, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (20.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amgen: Nach Konsolidierung wieder interessant - ChartanalyseRückblick: Eine über ein Jahr andauernde Korrekturphasebeendeten die Aktie von Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) im Oktober vergangenen Jahres, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der dynamische Ausbruch über die Zwischenhochs bei210,19 und 211,90 USD habe ein starkes prozyklisches Kaufsignal ausgelöst. In der Folge habe der Biotech-Titel im November 2019 auch eine mehrjährige eindämmendeTrendlinie hinter sich gelassen, was für eine Trendverschärfung imlangfristigen Kontext spreche. Eine neue Bestmarke sei bei244,99 USD markiert worden. In den vergangenen Wochen habe der Wert konsolidiert, allerdings wenig dynamisch und eherflach, ehe in der Vorwoche sich die Bullen wieder eindrucksvoll zurückgemeldet hätten.Ausblick: Aufwärtsimpuls, Konsolidierung, Aufwärtsimpuls: Nach der Verschnaufpause in den vergangenen Wochen wäre der Biotech-Wert Amgen reif für neue Rekordstände. Ein prozyklisches Kaufsignal stehe bislang aber noch aus.Die Long-Szenarien: Die Aufgabe der Bullen werde es nun sein, den Widerstand um 245 USD hinter sich zu lassen. In diesem Fall wäre auch die Konsolidierung seit Mitte Dezember 2019 formal beendet und eine neue Aufwärtswelle könnte starten. Um 251 USD müssten sich die Bullen aber bereits auf Widerstand einstellen. Dort würden zwei Fibonacci-Ziele zusammenlaufen, weshalb eine zumindest temporäre Verschnaufpause dort nicht überraschen sollte. Erst wenn sich die Aktien von Amgen auch über der Marke von 251 USD etablieren könnten, wären mittelfristig 266 USD und darüber 274,65 USD erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: