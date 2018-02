Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

142,30 EUR +0,83% (06.02.2018, 16:45)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

174,20 USD -0,32% (06.02.2018, 16:46)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

(06.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse des Analysten Steve Chesney von Atlantic Equities:Aktienanalyst Steve Chesney von Atlantic Equities äußert laut einer Aktienanalyse zu den Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die relative Bewertung der Aktien von Amgen Inc., das ausgeglichenere Chance/Risiko-Profil der kommerziellen Repatha-Vermarktung und Risiken hinsichtlich des geistigen Eigentums würden ein Investment weniger attraktiv erscheinen lassen, so die Analysten von Atlantic Equities.Auf Grund gesenkter Repatha-Prognosen seien die Gewinnschätzungen zwischen 5 und 7% nach unten angepasst worden. Analyst Steve Chesney hält zudem das Fehlen neuer klinischer Daten für einen Bremsklotz bei der Kursentwicklung.In ihrer Amgen-Aktienanalyse stufen die Analysten von Atlantic Equities den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Amgen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:140,39 EUR -4,69% (06.02.2018, 16:18)