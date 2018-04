NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

USD 174,83 +1,68% (25.04.2018)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (26.04.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Die Q1-Zahlen hätten operativ (Umsatz, bereinigtes EBIT) leicht bis moderat und auf der Nettoebene (bereinigtes EPS) moderat bis deutlich über den Analysten-Prognosen und den Markterwartungen gelegen. Die Wachstumsprodukte hätten erfreulich zweistellig wachsen können, während bei den älteren Medikamenten die Erlösrückgänge weniger stark ins Gewicht gefallen seien. Die Guidance sei konkretisiert und (basierend auf den Mittelwerten der Zielspannen) minimal erhöht worden. Auch künftig dürfte das Hauptaugenmerk weiterhin darauf liegen, wie gut es dem Unternehmen gelingen werde, die rückläufigen Umsätze der älteren Produkte durch neue Medikamente zu kompensieren. Ferner sollten die Zulassungen und Markteinführungen von Aimovig in den USA und AMGEVITA in Europa im Fokus stehen. Der Analyst habe seine EpS-Prognosen für 2018 (bereinigt: 13,56 (alt: 13,29) USD; berichtet: 12,05 (alt: 11,77) erhöht.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Amgen-Aktie. Das Kursziel sei von 195,00 auf 185,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:143,41 EUR +0,67% (26.04.2018, 08:34)