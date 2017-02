Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

165,65 EUR +0,70% (27.02.2017, 10:39)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

174,56 USD +0,32% (24.02.2017, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (27.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Der weltgrößte Biotech-Konzern Amgen (aktueller Kurs: 162,90 Euro) werde aus Sicht der Experten ganz klar unterschätzt. Im MS Global One gehöre Amgen zu den Basisinvestments im Biotechnologiesektor. Vergangenen Monat habe die Aktie deutlich zulegen können, was vor allem mit den jüngsten Nachrichten zusammenhänge. So hätten die US-Amerikaner exzellente Zahlen für das Schlussquartal vermeldet. Demnach sei der Umsatz im letzten Jahresviertel um 8% auf 6 Mrd. Dollar gestiegen. Der Gewinn habe im gleichen Zeitraum ebenfalls um 8% auf 2 Mrd. Dollar zugelegt. Im laufenden Jahr wolle Amgen Umsatz und Gewinn weiter steigern. Die Erlöse sollten zwischen 22,3 und 23,1 Mrd. Dollar liegen. Beim Gewinn je Aktie peile das Unternehmen 11,80 bis 12,60 Dollar an.Für Aufsehen hätten zudem die jüngsten Studienergebnisse zum Cholesterin-Medikament Repatha gesorgt. Dieses habe erfolgreich das Auftreten von Herzattacken und andere mit diesem Organ in Verbindung stehende Ereignisse verringert, habe es geheißen. Experten hätten lange auf die Ergebnisse der klinischen Studie gewartet und würden sich nun einen erfolgreicheren Verkauf des Medikaments erhoffen. Dass Repatha zu einem wahren Blockbuster werden könnte, sei in den Schätzungen vieler Analysten noch überhaupt nicht berücksichtigt. Genau damit rechnen die Experten von JS Capital aber, denn die positiven Ergebnisse lassen kaum einen anderen Schluss zu.Die Biotechbranche gehöre zu den interessantesten Wachstumsbranchen schlechthin. Da die Kursentwicklung allerdings oftmals von einzelnen Studienergebnissen abhänge, sollte man sich der höheren Risiken bewusst sein. Wer diese abfedern möchte, könne solche Flaggschiffe wie Amgen kaufen.Börsenplätze Amgen-Aktie: