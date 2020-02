Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (04.02.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 238,00 USD auf 244,00 USD.Amgen hat am 30.01. (nachbörslich) Eckdaten für das Q4/2019 vorgelegt. Der Umsatz sei leicht auf 6,20 (Vj.: 6,23; Analystenerwartung: 6,04; Marktkonsens: 6,02) Mrd. USD zurückgegangen. Das bereinigte EPS sei auf 3,64 (Vj.: 3,42; Analystenerwartung: 3,38; Marktkonsens: 3,40) USD gestiegen. Das berichtete EPS sei auf 2,85 (Vj.: 3,01; Analystenerwartung: 2,57; Marktkonsens: 2,77) USD auf Grund höherer operativer Kosten (+8% y/y) gesunken.Der Konzern habe für das Gesamtjahr 2019 die Guidance umsatzseitig leicht und ergebnisseitig deutlich übertroffen. Die Guidance für 2020 sehe eine weitere Umsatz- (25,0 Mrd. USD bis 25,6 Mrd. USD; Gj. 2019: 23,36 Mrd. USD) und Ergebnissteigerung (bereinigtes EPS: 14,85 USD bis 15,60 USD; Gj. 2019: 14,82 USD) vor. Die Steuerquote (bereinigte Basis) solle bei 13,5% bis 14,5% (Gj. 2019: 15,0%; Gj. 2018: 13,5%) liegen. Ferner plane Amgen Investitionsausgaben (Capex) von rund 700 (Gj. 2019: 600; Gj. 2018: 700) Mio. USD. Die Amgen-Aktie habe mit einem Kursrutsch (31.01.: -4,5%) reagiert.Das Votum für die Amgen-Aktie lautet weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:198,86 EUR +1,64% (04.02.2020, 12:22)