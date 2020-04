Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

77,40 EUR +0,66% (27.04.2020, 08:38)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

83,17 USD +0,86% (24.04.2020, 22:10)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (27.04.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - American Express: Ausbruch nach unten möglich - ChartanalyseIn den USA ist die Quartalssaison bereits am Laufen und vergangenen Freitag legte American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese seien extrem gemischt ausgefallen. Zum einen sei der Gewinn gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie massiv eingebrochen, andererseits sei dieser mit 1,98 USD je Aktie immer noch deutlich besser als die Erwartungen in Höhe von 1,48 USD je Aktie ausgefallen. Dies allein habe den Markt aber nicht überzeugen können und nach anfänglicher Stärke hätten sich erneute Verkäufe gezeigt.Technisch gesehen bewege sich die American Express-Aktie in einer Dreieckskonsolidierung. Diese lasse einen Ausbruch nach unten erwarten, womit die Kurse die nächsten Unterstützungen bei 72,50 USD und 67 USD anlaufen dürften. Dort stehe eine mittelfristige Entscheidung an. Auf der anderen Seite habe sich innerhalb der Dreiecksformation zuletzt immer wieder auch potentielles Kaufinteresse gezeigt. Bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 87,40 USD könnten die Bullen zumindest kurzfristig noch einmal durchatmen. Ein Test der oberen Dreiecksbegrenzung wäre möglich. Den dortigen Widerstand müsste man jedoch knacken, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. (Analyse vom 27.04.2020)Börsenplätze American Express-Aktie: