Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

102,50 EUR +1,24% (25.11.2020, 08:45)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

120,39 USD +3,70% (24.11.2020, 22:10



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (25.11.2020/ac/a/n)



In der American Express-Aktie (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) sollten sich die Käufer nicht zu lange zurückhalten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem der Aktienkurs am 9. November einen extremen Kurssprung habe vollziehen können, stecke die Aktie in einer kurzfristigen Konsolidierung. Diese finde oberhalb der mittelfristigen Widerstandszone bei 109,50 EUR statt. Eigentlich eine gute Ausgangsbasis, um von hier aus weiter Druck zu machen und einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Dies aber falle den Käufern angesichts der aktuellen Konsolidierung relativ schwer.Seit März bewege sich die American Express-Aktie die meiste Zeit über seitwärts und genau hier ergebe sich für die Bullen ein Problem. Noch könne der Ausbruch über 109,50 EUR nämlich zum Fehlausbruch werden. Falle der Kurs wieder unter den alten Widerstand zurück, könnte es in den folgenden Tagen zu Abgaben auf 89,14 USD kommen. Um dies zu verhindern, sollten 109,50 USD nicht nur verteidigt werden. Auch ein nachhaltiger Ausbruch über 120 USD würde helfen, da sich dann weiteres Aufwärtspotenzial auf 130 bis 140 EUR eröffnen würde. Dort treffe man auf den nächsten Widerstandsbereich aus der Zeit vor Corona. (Analyse vom 25.11.2020)