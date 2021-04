Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

126,55 EUR +0,60% (29.04.2021, 08:54)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

152,54 USD +1,45% (28.04.2021, 22:10)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (29.04.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie bullisch - ChartanalyseWas den laufenden Trend in der American Express-Aktie (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) angeht, dürften sich wohl alle einig sein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Analysten der BNP Paribas denken es fällt schwer, eine Aktie, die gerade erst gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat, in einem Abwärtstrend oder gar Bärenmarkt zu sehen. Vielmehr liege eine bullische Basis vor, wobei die Käufer gestern einen Grundstein dafür gelegt haben könnten, die schon seit Anfang März laufende Konsolidierung in Form einer bullischen Dreiecksformation hinter sich zu lassen. Das zwischenzeitliche Korrekturtief habe bei 135,125 USD gelegen.Die Basis für weitere Kursgewinne in der American Express-Aktie sei vorhanden. Aus der alten Dreiecksformation würden sich rechnerische Kursziele im Bereich von 162,50 USD und knapp 170 USD ausmachen lassen. Auf dem Weg nach oben sollten zwischenzeitliche Konsolidierungen zumindest eingeplant werden, auch wenn diese kein zwingendes Muss darstellen würden. Viel wichtiger sei jedoch das Geschehen in den nächsten Tagen, denn man sollte den alten Widerstandsbereich um 151 USD möglichst zügig hinter sich lassen. Ansonsten würden noch einmal Verkäufe in Richtung 140 USD bzw. zum Korrekturtief bei 135 USD drohen. Der aktuelle Ausbruch wäre dann ein Fehlausbruch. (Analyse vom 29.04.2021)Börsenplätze American Express-Aktie: