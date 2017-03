NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (02.03.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie: Jahreshochs aus 2014 im Visier - ChartanalyseZwischen Ende 2014 und etwa Mitte 2016 tendierte das Wertpapier von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) zunächst in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von 94,89 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 50,27 US-Dollar zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei eine deutliche Erholungsbewegung zurück an die obere Trendkanalbegrenzung gestartet, die schließlich Mitte Juli mit einem Ausbruch darüber habe aufgelöst werden können. Kurz darauf habe sich die Aktie weiter zur Oberseite in Bewegung gesetzt und tendiere dazu in einem engen aber besonders bullischen Trendkanal aufwärts. Normalerweise würden sich solche Konsolidierungen innerhalb eines fallenden Trendverlaufs abspielen, in diesem Fall sei dieser aber aufwärts gerichtet gewesen und unterstreiche die bullische Ausgangslage des Wertpapiers. Im gestrigen Handel schließlich seien die Kursnotierungen dynamisch über die obere Begrenzung ausgebrochen und direkt in den Widerstandsbereich um 81,92 US-Dollar angestiegen. Dieser Umstand könnte nun bei weiteren Kursgewinnen zu einem deutlichen und vor allem dynamischen Rallyschub führen und erlaube es auf aktuellem Kursniveau Long-Positionen einzugehen.Damit aber die Rally in der aktuellen Kursstärke weiter fortgesetzt werden könne, müssten Marktteilnehmer mindestens noch einen Kursprung über 82,00 US-Dollar schaffen. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test der Zwischenhochs aus 2015 bei 87,72 US-Dollar merklich an, darüber könnte es sogar locker bis in den Bereich der Jahreshochs aus 2014 bei 94,89 US-Dollar weiter aufwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2017)Xetra-Aktienkurs American Express-Aktie:77,15 EUR -0,18% (02.03.2017, 15:53)