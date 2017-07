NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (19.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie: Bullisches Chartbild! ChartanalyseDer US-amerikanische Zahlungsabwickler American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) bringt heute kurz nach Börsenschluss in den USA seine Quartalszahlen heraus und könnte dadurch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Das Chartbild zumindest ist weiterhin bullisch zu bewerten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen Anfang 2015 sowie grob Mitte letzten Jahres habe sich die Aktie von American Express noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend befunden und sei von rund 95,00 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 50,27 US-Dollar zurückgefallen. Aber erst 2016 sei es gelungen, eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und ein halbes Jahr später für einen Ausbruch über den Abwärtstrend zu sorgen. Die Folge seien anschließend Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von 82,00 US-Dollar gewesen, nur wenig später sei es sogar auf das Niveau von 85,88 US-Dollar weiter aufwärts gegangen. Dabei habe die American Express-Aktie wie zuletzt noch favorisiert die Zwischenhochs aus 2015 bei 87,72 US-Dollar nicht ganz abgearbeitet, befinde sich aber auf dem besten Weg dorthin.Den größten Einfluss darauf werden jedoch die nachbörslichen Quartalszahlen des Unternehmens nehmen, bieten aber dennoch gute Handelsansätze, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.07.2017)Xetra-Aktienkurs American Express-Aktie:74,29 EUR +1,06% (19.07.2017, 14:10)