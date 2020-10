Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas größte Airline Lufthansa habe am Montag für das dritte Quartal einen Verlust von 1,26 Milliarden Euro gemeldet. Die deutlich größere Fluggesellschaft American Airlines habe heute ihre Zahlen gemeldet. Unter dem Strich habe bei den Amis ein noch größerer Verlust zu Buche gestanden. Beide Aktien würden heute verlieren.Die Corona-Krise habe bei der US-Fluggesellschaft American Airlines auch im dritten Quartal tiefrote Zahlen hinterlassen. Unter dem Strich habe ein Verlust von 2,4 Milliarden US-Dollar gestanden (etwa 2 Milliarden Euro) nach einem Gewinn von 425 Millionen ein Jahr zuvor.Eine Erholung des Geschäfts sei nicht in Sicht. Im dritten Quartal habe American Airlines das Flugangebot im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59 Prozent zusammengestrichen. Weil mehr Sitze in den Fliegern leer geblieben seien, sei der Umsatz sogar um 73 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar abgesackt.Und das Unternehmen verbrenne weiterhin Geld: Im dritten Quartal 44 Millionen Dollar pro Tag. Konzernchef Parker wolle die Summe im vierten Quartal auf täglich 25 bis 30 Millionen Dollar drücken. Außerdem habe sich das Unternehmen Anfang Oktober weiteres Geld vom Staat besorgt und wolle neue Aktien im Umfang von bis zu einer Milliarde Dollar ausgeben.Die Konzernführung und die Gewerkschaften würden weiter dafür kämpfen wollen, dass die Regierung das Programm verlängere. Die US-Fluggesellschaften wie American Airlines hätten sich im Gegenzug für 25 Milliarden Dollar an Staatshilfen in der Corona-Krise verpflichten müssen, bis Ende September keinen Personalabbau vorzunehmen.Auch die Flugzeugflotte schrumpfe. Die Airline habe in der Krise bereits mehr als 150 ältere Maschinen vorzeitig ausgemustert oder vorerst eingemottet. Zudem habe sie mit dem US-Flugzeugbauer Boeing ausgehandelt, dass sie 18 Exemplare des Krisenjets 737 Max erst zwei Jahre später abnehmen müsse. Im Gegensatz dazu wolle American Airlines die georderten A321-Jets vom europäischen Herstellers Airbus 2021 wie geplant in ihre Flotte aufnehmen und habe eigens dafür neue Finanzierungsverträge abgeschlossen.Das Geschäft der Fluggesellschaften dürfte noch lange unter der Corona-Pandemie leiden. Deren Aktien müsse man derzeit nicht haben. Wenn es auch zwischenzeitlich immer mal wieder zu Trading-Chancen kommen kann, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFX