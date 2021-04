Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

17,342 EUR +2,31% (22.03.2021, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

20,795 USD -1,02% (22.03.2021, 15:41)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Fluglinie habe den Verlust auf 4,32 USD im Vergleich zum Vorjahr ein wenig ausgeweitet. Das sei etwas mehr als die Analysten erwartet hätten. Der Cashflow sei wieder positiv, aber hier gebe es eine Einschränkung: ausschließlich Schuldentilgung. Die American Airlines-Aktie habe gestern bei 21 USD notiert. Vorbörslich sei sie auch im Plus gewesen. Trotzdem würde der Aktienprofi bei der American Airlines-Aktie vorsichtig sein, denn das Schlimmste scheint ihm noch nicht überstanden, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:17,26 EUR -1,11% (22.03.2021, 15:54)