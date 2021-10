Börsenplätze American Airlines-Aktie:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.Kaum eine Branche sei von der Coronakrise so hart getroffen worden wie die Luftfahrt. Während die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) dank einer Kapitalerhöhung zumindest die ersten Staatshilfen habe zurückzahlen können, sei der US-Rivale American Airlines schon einen Schritt weiter. Für das abgelaufene Quartal rechne der Konzern mit der Rückkehr in die schwarzen Zahlen.Dank einer Erholung der Ticketnachfrage erwarte American Airlines unter dem Strich einen Gewinn von 135 bis 190 Mio. Dollar, habe das Unternehmen am Dienstag in Texas mitgeteilt. Dies verdanke die Airline aber auch den staatlichen Finanzhilfen zur Sicherung der Arbeitsplätze. Rechne man diese Unterstützung heraus, wäre für das Sommerquartal ein Verlust von 620 bis 675 Mio. Dollar zu erwarten.Der Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie habe American Airlines wie die gesamte Luftfahrtbranche im vergangenen Jahr in eine Existenzkrise gestürzt. Die US-Regierung habe den Unternehmen mit Geld unter die Arme gegriffen, das diese nur für die Gehälter ihrer Mitarbeiter verwenden dürften. Bei American Airlines hätten sich die Hilfen in Q3 auf gut eine Milliarde Dollar vor Steuern summiert.Unterdessen habe das Unternehmen von einer starken Erholung der Nachfrage berichtet. Entsprechend habe American Airlines das Flugangebot so schnell hochgefahren wie nie zuvor. So habe die angebotene Kapazität in Q3 noch 19,4 Prozent niedriger gelegen als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019, der Umsatz sogar ein Viertel niedriger.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link