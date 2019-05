Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (07.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Regierung habe im Handelsstreit mit China die Absicht von Zollerhöhungen bekräftigt. Die Märkte würden erleichtert reagieren - und würden fast im Plus schließen. Die Amazon-Aktie bleibe über der bedeutenden Marke von 1.900 Dollar. Gehe der Zollstreit gut aus, dürfte schon bald das Rekordhoch geknackt werden.Laut Robert Lighthizer, dem Handelsbeauftragten der USA, werde eine chinesische Delegation am Donnerstag und Freitag zu Verhandlungen nach Washington kommen. Ursprünglich sei der Beginn der nächsten Gesprächsrunde für Mittwoch geplant gewesen.Allerdings habe Lighthizer auch Kritik an China geäußert. Die Chinesen hätten in den Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen. Die "Washington Post" habe Lighthizer mit den Worten zitiert: "Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel."Nun gehe der Blick nach vorne. Die Börse hoffe, dass der Deal zustande komme - am besten möglichst bald. Die Chancen stünden nach wie vor gut, denn US-Präsident Donald Trump wolle vor allen Dingen eines nicht: der heimischen Wirtschaft schaden. Zölle von 25 Prozent wären definitiv schlecht für die meisten US-Unternehmen, unter anderem für Amazon.Anleger sollten in der aktuell hitzigen Marktphase vor allem eines: cool bleiben und abwarten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Bei Trump wisse man nie, es könne gut sein, dass der US-Präsident schneller, als derzeit alle glauben würden, einen Big Deal mit China präsentiere. Dann dürfte Amazon rasch Kurs auf das Rekordhoch bei 2.050 Dollar nehmen. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link