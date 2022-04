Das 1. Quartal der OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol Deutschland: OMV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OMVJF) habe RBI mit einem um 14% über dem Konsens liegenden Clean CCS Betriebsergebnis vor Abschreibungen positiv überrascht. Alle Geschäftssegmente hätten eine über den Erwartungen liegende Performance gezeigt, wobei Refining&Marketing und Chemicals&Materials hervorgestochen hätten. Die OMV habe weiterhin starke Cash Flows mit einem CFFO nach Investitionen auf dem Niveau des Vorquartals von mehr als EUR 2,0 Mrd. generiert. Trotz der Wertberichtigungen im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten in Russland (fast EUR 2,0 Mrd.) sei das Ergebnis in den schwarzen Zahlen geblieben. Die OMV habe ihren Ausblick für 2022 aktualisiert und rechne mit höheren Öl- (USD 95/bbl) und Gaspreisen (EUR 45/MWh) als bisher, während die Upstream-Produktion (ohne Russland) auf 390 kboe/Tag geschätzt worden sei. Die Raffineriemargen und das Verkaufsvolumen von Raffinerieprodukten würden über dem Durchschnitt des Jahres 2021 gesehen. Die Margen für die wichtigsten Petrochemieprodukte würden voraussichtlich auf oder unter dem Niveau von 2021 bleiben.



ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) habe zum ersten Quartal mit einem sensationellen Auftragseingang von mehr als EUR 2,5 Mrd. überraschen können, habe aber mit den Ergebnissen im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Der Gesamtjahresausblick sei bestätigt worden, man gehe weiterhin von einem steigenden Umsatz Betriebsergebnis vor Amortisation (EBITA) und Nettogewinn aus, wobei die Pandemielage in China durchaus negative Auswirkungen auf das Ergebnis haben könne.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe heute Morgen die finalen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Dabei habe man sowohl umsatzseitig (+19% auf EUR 23,1 Mrd.) als auch auf Ebene des EBIT vor Sondereinflüssen (+21% auf EUR 2,8 Mrd.) kräftige Zuwächse verzeichnen können. Das EBIT der BASF-Gruppe habe im Jahresvergleich von EUR 2,3 Mrd. auf EUR 2,8 Mrd. zugelegt. Rückläufig habe sich das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen gezeigt. Dieses habe sich im Jahresvergleich von EUR 1,7 Mrd. auf EUR 1,2 Mrd. verringert. Dies sei auf Wertberichtigungen der Wintershall Dea, insbesondere für Darlehen an Nord Stream 2 AG, die BASF in ihrem Beteiligungsergebnis anteilig (72,7%) mit rund EUR 1,1 Mrd. berücksichtigt habe, zurückzuführen gewesen. Den Ausblick habe BASF bestätigt. Demnach erwarte man einen Umsatz zwischen EUR 74 und 77 Mrd. und ein EBIT vor Sondereinflüssen zwischen EUR 6,6 und 7,2 Mrd.. Die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (Return on Capital Employed; ROCE) solle zwischen 11,4% und 12,6% (2021: 13,5%) betragen. Für die CO2-Emissionen werde ein Ausstoß zwischen 19,6 Millionen Tonnen und 20,6 Millionen Tonnen prognostiziert. Im Vorjahr hätten sich diese auf 20,2 Millionen Tonnen belaufen.



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) habe in Q1 einen Nettogewinn erzielt, der 10% über dem Konsens angesiedelt gewesen sei. Starke Kernerträge seien aber durch leicht höhere operative Kosten und ein schwaches Handelsergebnis ausgeglichen worden.



Der Essenslieferant Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) się zum Jahresauftakt kräftig gewachsen und mache Fortschritte auf dem Weg in die Profitabilität. Allerdings hätten die Anleger mit großer Skepsis auf den Ausblick reagiert. Insbesondere, ob Firmenchef Niklas Östberg sein bekräftigtes Ziel eines Konzerngewinns 2023 erreichen werde, werde angezweifelt. Die Aktien hätten höchst volatil reagiert und hätten nach einem zwischenzeitlichen Minus von rund 10% schlussendlich doch noch mit einem Plus in Höhe von 5,9% den Tag beenden können.



Der Kochboxenlieferant HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) habe im ersten Quartal 2022 einen Rekordzuwachs beim Umsatz erzielt und weiter seine Kunden- und Bestellzahlen nach oben geschraubt. Das Unternehmen habe rund 8,5 Mio. aktive Kunden und knapp 34,6 Mio. Bestellungen vermeldet. Die Aktien hätten gestern um 4,8% zugelegt. (29.04.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Online-Riese Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) enttäuschte im ersten Quartal 2022 und wies unterm Strich einen überraschenden Nettoverlust aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zudem sei auch noch die Prognose für das laufende Quartal sehr enttäuschend ausgefallen. Der Aktienkurs habe nachbörslich um 9% nachgegeben.Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe in Q1 2022 einen Umsatz- und Gewinnanstieg verbuchen und auch die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertreffen können. Zudem stecke der Konzern zusätzliche USD 90 Mrd. in Aktienrückkäufe und hebe seine Dividende um 5% an. Die Aktie sei nachbörslich rund 2% ins Minus gerutscht.