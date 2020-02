Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.02.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse der DZ BANK:Wie schon vorab bekannt gegeben, verzeichnete Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) 2019 das beste Weihnachtsgeschäft seiner Geschichte, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Die Zahlen für das vierte Quartal hätten dies deutlich unterstrichen. So sei der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 21% auf 87,4 Mrd. US-Dollar geklettert. Gleichzeitig habe der Nettogewinn um 300 Mio. US-Dollar auf 3,3 Mrd. US-Dollar gesteigert werden können. Pro Aktie entspreche dies einem Gewinn von 6,04 US-Dollar. Im gesamten Jahr 2019 habe der Versandriese einen Umsatz von 280,5 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn von 11,6 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Der Gewinn pro Aktie betrage somit für das abgelaufene Geschäftsjahr 23,01 US-Dollar.Sehr beeindruckend seien zudem die Zuwächse bei Amazon Prime. Der Abonnementdienst, der Nutzern Zugang zu Diensten und Angeboten biete, die dem normalen Amazon-Kunden sonst nicht zur Verfügung stünden, erfreue sich immer größerer Beliebtheit. Nicht ohne Stolz habe Amazon-Chef Jeff Bezos verkündet, dass die Zahl der aktiven Prime-Mitgliedschaften seit April 2018 um 50 Millionen auf aktuell 150 Millionen Abonnenten weltweit gestiegen sei. Ebenfalls deutlich gewachsen sei der kostenpflichtige Dienst Amazon Music Unlimited - allein im letzten Jahr habe sich die Zahl der Abonnenten des Streaming-Angebots um mehr als 50% erhöht.Damit sich das Wachstum fortsetze, investiere Amazon in Prime und versuche, den Dienst weiter zu verbessern. Unter anderem werde das Angebot erweitert und die Zustellung beschleunigt. Die Anzahl der Artikel, die an US-Kunden mit der kostenlosen Ein-Tages- und Gleich-Tages-Zustellung geliefert würden, habe sich im 4. Quartal im Vergleich zum letzten Jahr mehr als vervierfacht. Zudem biete Amazon den US-Prime-Mitgliedern eine kostenlose Zwei-Stunden-Lebensmittelzustellung vom Amazon Fresh and Whole Foods Market in mehr als 2.000 US-Städten und Gemeinden an.Das Thema Nachhaltigkeit spiele auch beim größten Online-Händler der Welt eine wichtige Rolle. Amazon plane, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens bereits zehn Jahre früher zu erreichen, und habe sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Hierfür investiere das Unternehmen unter anderem in Wind- und Solarenergie, um bis 2030 in allen Geschäftsbereichen zu 100% mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Bis heute habe Amazon über 70 Projekte für erneuerbare Energien gestartet, die mehr als 1.900 MW an Kapazität bereitstellen und voraussichtlich mehr als 5,3 Millionen MWh jährlich liefern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link