15.08.2019



1.590,20 EUR +0,30% (15.08.2019, 10:23)



1.762,96 USD -3,36% (14.08.2019, 22:00)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Handelsstreit habe die Börsen fest im Griff. Am Mittwoch habe auch die Amazon.com-Aktie wieder Federn lassen müssen. Die Charttechnik habe sich deutlich verschlechtert. Doch es gebe jemanden, der bei solchen Marktturbulenzen traditionell cool bleibe - und kaufe: Warren Buffett. Einer seiner Favoriten: Amazon.Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway habe den Anteil an Amazon.com um elf Prozent gesteigert. Buffett halte jetzt 537.000 Amazon-Aktien im Volumen von 947 Mio. Dollar. Dies habe Berkshire in einer Pflichtmitteilung gemeldet.Der Amazon.com-Aktie habe die Aufstockung nicht auf die Sprünge geholfen. Zu groß sei aktuell die Angst vor einer Rezession. Die Entwicklungen am Anleihenmarkt seien von einigen Analysten als Zeichen eines Abschwungs gedeutet worden.Das Papier der E-Commerce-Giganten sei am Mittwoch um über 61 Dollar auf 1.762,96 Dollar eingebrochen und habe damit wieder fast exakt auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt.Halte auch diese Marke nicht, rücke die markante Unterstützung vom Frühling bei 1.600 Dollar ins Visier.Fundamental sei bei Amazon alles in Ordnung. Trumps Einlenken im Handelsstreit mache den Weg frei für ein erneut gutes Weihnachtsgeschäft.Anleger sollten es Buffett nachmachen und den Dip der Amazon.com-Aktie als Einstiegschance sehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)