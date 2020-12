Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.650,50 EUR +0,08% (03.12.2020, 10:48)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.650,00 EUR -0,24% (03.12.2020, 10:29)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.203,53 USD -0,51% (02.12.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (03.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon.com - das sei für viele hauptsächlich E-Commerce. Der US-Konzern habe aber noch viel mehr zu bieten, z.B. AWS. Die Cloudsparte sei die Nummer 1 der Branche und wachse seit Jahren stark. 2019 habe der Bereich 63% zum operativen Gewinn beigesteuert. Nun werde AWS den alten Grundsätzen untreu.Statt reiner Online-Dienste verkaufe Amazon.com in Zukunft nicht nur zusätzlich Hardware an die Kunden, sondern auch Software, die diese in ihren eigenen Rechenzentren betreiben könnten. Damit hätten sie dann die gleiche Software bei sich im Unternehmen, die sie in der Cloud hätten mieten könnten und sollten.AWS-Chef Andy Jassy habe am Dienstag zwei wichtige Offline-Dienste präsentiert, "ECS Anywhere" und "EKS Anywhere". Mit den neuen Diensten würden sich nun Anwendungen für Cloud und Rechenzentrum gleichzeitig verwalten und betreiben lassen. AWS habe diesen Schritt zuerst nicht gehen wollen, um die Kunden für sich allein zu haben. Da jedoch v.a. IBM mit dem Konzept erfolgreich gewesen sei, habe Jassy handeln müssen.Neue Umsatzimpulse solle es auch durch zusätzliche Angebote für das Maschinenlernen geben, das nicht nur schneller, sondern auch deutlich billiger werden solle. Geplant sei, dass die Cloud sehen und fühlen lerne und z.B. bei der Qualitätsprüfung von Geräten in Fabriken eingesetzt werde. Darüber hinaus solle es Contact-Center geben, komplette Call-Center in der Cloud, die per künstlicher Intelligenz selbständig lernen würden, während sie mit dem Kunden reden würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: