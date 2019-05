Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.700,00 EUR -0,91% (09.05.2019, 08:57)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.719,20 EUR -0,13% (08.05.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.917,77 USD (08.05.2019, 22:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (09.05.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Innovation und die neuesten Technologien verhalfen Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Apple im Laufe der letzten Jahre zu enormer Größe, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch jetzt würden die beiden Technologiekonzerne durch Ausbau von Infrastruktur und Produktpaletten beweisen weiterhin bei Anlegern und Kunden genau ins Schwarze zu treffen.Amazon und Apple seien über die letzten Jahre hinweg zu den wertvollsten Unternehmen der Welt herangewachsen. Ständig hätten neuartige Innovationen den Nerv der Zeit getroffen - die Anleger seien überzeugt, die Kunden seien treu und Experten sähen in den aktuellen Projekten viel Luft für zukünftige Erfolge. Selbst Warren Buffett, der Starinvestor an der Spitze von Berkshire Hathaway, zeige sich bereits seit dem ersten Investment in Apple, Mitte 2016, überzeugt von der Aktie. Nun würden auch Amazon-Aktien zum Portfolio von Berkshire Hathaway gehören. Buffetts Partner und stellvertretender Verwaltungsratschef von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, habe sich am letzten Samstag im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung äußerst positiv gegenüber Tech-Aktien geäußert.Seit der Gründung im Jahre 1994 habe sich Amazon.com vom damaligen elektronischen Buchhandel zum heutigen größten Onlinehändler der Welt entwickelt. Mit einem Umsatz (2018) von USD 233 Mrd. würden knapp 650.000 Mitarbeiter tagtäglich an den neusten Innovationen im Bereich Onlinehandel, digital Distribution, Cloud Computing und Entertainment arbeiten.Was mache Amazon so besonders? Durch die Zusammenarbeit mit verschiedensten Drittanbietern biete Amazon aktuell jede denkbare Produktart zum Onlinekauf und Versand an. Jeff Bezos, CEO und Gründer von Amazon, betone im aktuellen Jahresbericht zu 2018 anfangs, dass der Anteil der angebotenen Waren über Amazon in den letzten 20 Jahren von 3% zu aktuell 58% herangewachsen sei und somit Amazon's eigenen aus erster Hand angebotene Produktauswahl in den Schatten stelle - eine durchaus positive Bilanz, welche für Amazon mehr Plattformkunden bei weniger Aufwand bedeute.Die Amazon-Aktie notiere aktuell bei USD 1950,50 (07.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 2.050,50 (09.04.2018) gelegen, das 52-Wochentief bei USD 1.307 (24.12.2018). Bei Bloomberg würden 48 Analysten die Aktie auf "buy", zwei auf "hold" und ein einziger Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link