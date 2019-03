Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.588,49 EUR +0,21% (27.03.2019, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.587,93 EUR +0,11% (27.03.2019, 09:58)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.783,76 USD (26.03.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (27.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Apple wolle mit einem eigenen Video-Streamingdienst und weiteren Abo-Angeboten seine Abhängigkeit vom iPhone-Geschäft verringern. Das versetze die Konkurrenz in Alarmbereitschaft. Klar sei: Amazon habe einige Pfeile im Köcher, um im Kampf gegen Apple und andere Big Player gut auszusehen.Apple greife mit seinen Diensten nicht nur die etablierten Medienkonzerne, sondern auch Techkonzerne und Smartphonehersteller massiv an. Auf der einen Seite mit dem eigenen Video-Streamingdienst, auf der anderen Seite mit "Apple News Plus". Diese App biete Zugang zu 300 Magazinen und einigen Zeitungen - für nur 9,99 Dollar im Monat.Bei "Apple News Plus" würden alle einzelnen Abos zusammengerechnet rund 8000 Dollar im Jahr kosten, habe Apple erklärt. Familienmitglieder könnten für die 9,99 Dollar pro Monat mitlesen. Eine wichtige Funktion der App könnten personalisierte Vorschläge für neue Magazin-Ausgaben und einzelne Artikel sein. Das Layout der Artikel werde speziell an die Bildschirmgröße von iPhone und iPad angepasst. Wie bereits durchsickerte die "New York Times" und die "Washington Post" nicht dabei - dafür aber das "Wall Street Journal" und die "Los Angeles Times".Im Herbst solle die App in Australien und Großbritannien starten. Ob und wann der Dienst nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz kommen werde, sei nicht gesagt worden. Apple habe als Basis für das Angebot die App "Texture" gekauft, die Deals mit verschiedenen Magazin-Verlagen in den USA gehabt habe.Und Jeff Bezos habe noch einen Trumpf im Ärmel: die "Washington Post". Die habe Bezos 2013 für den üppigen Preis von 250 Millionen Dollar gekauft. Jeder habe sich damals gefragt: Was wolle Bezos, der Internetmensch, mit dem Traditionsblatt? Bald könnte es eine Antwort auf diese Frage geben. Denkbar wäre es nämlich, wenn Bezos seinen Prime-Kunden die "Washington Post" für ein paar Cent oder vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung stelle. Das würde Prime noch mehr aufwerten und die Kunden noch stärker binden. Amazon-Prime-Kunden hätten dann (fast) alle Medieninhalte, die sie brauchen würden: Serien, Filme, Musiktitel und dann auch noch eine erstklassige Tageszeitung. Könne sein, dass der "Post" auf der einen Seite auf diese Weise zwei Milliarden Dollar Umsatz wegbrechen würden - doch auf der anderen Seite komme Bezos seinem größten Ziel noch näher: immer Menschen zu Amazon-Abokunden zu machen.Amazon sei beim Modell "Gewinne im Abo" bereits ein Stück weiter als Apple. Prime-Kunden seien für den Konzern Gold wert, da sie mehr bestellen würden als Nicht-Prime-Kunden. Laut Schätzungen von Statista bestelle ein Prime-Kunde in den USA im Schnitt Waren für 1.400 Dollar. Gewöhnliche Kunden würden nur für 600 Dollar ordern.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht noch viel Fantasie für den Wert und bleibt klar bullish. (Analyse vom 27.03.2019)Mit Material von dpa-AFX