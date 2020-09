Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.622 EUR (25.09.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.095,13USD +2,49% (25.09.2020)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Unterstützung wird vorerst verteidigt - ChartanalyseIn einer geradlinigen Rally konnten die Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) seit der Verteidigung der Unterstützung bei USD 1.672 im März und dem anschließenden Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei USD 2.185 bis Ende August von Rekord zu Rekord eilen und in der Spitze bis USD 3.552 steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe sich die Lage im September jedoch schlagartig geändert, denn ein massiver Kursrutsch habe dem Höhenflug unvermittelt ein Ende gesetzt und die Aktien unter die Kreuzunterstützung bei USD 3.344 und bis an die wichtige Haltemarke bei USD 2.888 einbrechen lassen. Auf diesem Niveau würden die Bullen aktuell versuchen, eine Stabilisierung zu starten.Ausblick: Die Verluste der vergangenen Wochen wögen schwer. Auch der steile Aufwärtstrendkanal sei klar unterschritten und damit die Rallyphase vorerst beendet worden. Eine Konsolidierung über der USD 2.888-Marke sei daher zwingend notwendig.Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnten die Aktien von Amazon die laufende kleine Erholung bis USD 3.130 und 3.200 fortsetzen. Allerdings sei jederzeit mit einem weiteren Aufflammen des Abwärtstrends und damit einem dynamischen Verkaufsimpuls an die USD 2.888-Marke zu rechnen. Deren Bruch würde für ein Absinken auf USD 2.700 und darunter bereits an die Unterstützung bei USD 2.630 sorgen. Auch eine kurzfristige Ausdehnung der Abwärtswelle bis an das frühere Rekordhoch bei USD 2.525 wäre dann möglich, ehe eine deutlichere Erholung folgen sollte.Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über USD 3.130 hätte dagegen eine leichte Erholung bis USD 3.240 zur Folge. Auf diesem Niveau könnte die Verkäuferseite aber schon den nächsten Einbruch bis USD 2.888 auslösen. Erst ein deutlicher Ausbruch über diesen Widerstand würde Erholungspotenzial bis USD 3.344 eröffnen. (Analyse vom 28.09.2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.680 EUR +0,53% (28.09.2020, 08:41)