XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.721,00 EUR +1,53% (26.04.2022, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.921,48 USD +1,19% (25.04.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.04.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Unterstützung erfolgreich getestet - ChartanalyseAus statistischer Sicht kann die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) im April durchschnittlich 9,6% zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In diesem Jahr hätten die Papiere im vierten Monat auf dem Kalenderblatt hingegen schon mehr als 10% an Wert verloren und seien dabei unter eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen zurückgefallen. Zu nennen seien beispielsweise die 200-Tage-Linie, das Level mit dem höchsten Handelsvolumen seit März 2020 und die runde 3.000er Marke, die am vergangenen Donnerstag unterboten worden sei. Nun würden sich die Blicke auf die nächste wichtige Haltezone richten, die mit dem gestrigen Tagestief bei 2.846 USD zwar kurzzeitig unterschritten, per Tagesschluss aber habe verteidigt werden können.Ausblick: Das März-Tief aus dem Vorjahr und das September-Tief aus dem Jahr 2020 bei 2.881 USD bzw. 2.871 USD würden zusammen die untere Begrenzung einer breiten Seitwärtsrange bilden. An den Kerzenkörpern (Fünf-Jahres-Chart) sei gut zu erkennen, dass dieses Niveau vor allem zum Wochenschluss seine Stützkraft habe entfalten können.Das Long-Szenario: Würden die Notierungen an diesem Haltebereich wieder nach oben drehen, müsste im Anschluss die runde 3.000er Marke zurückerobert werden, die zusammen mit dem Tief vom 13. April bei 2.992 USD eine Doppelhürde bilde. Gelinge der Break, könnte ein Hochlauf bis zur 50-Tage-Linie bei aktuell 3.085 USD und dem Februar-Zwischen-Top bei 3.089 USD angestoßen werden. Wirklich aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst oberhalb von 3.190 USD bzw. 3.200 USD - also dann, wenn auch der Mehrfach-Widerstand aus GD100, dem Top aus der Vorwoche und der markanten Volumenspitze überwunden werden könne. Darüber müsste zudem das Gap vom 6. April geschlossen werden.Das Short-Szenario: Werde die untere Begrenzung der Seitwärtsrange erneut unterboten, dürfte zunächst das März-Zwischentief bei 2.818 USD in den Fokus rücken. Im Anschluss könnte wenig tiefer die Kurslücke vom 10. März bei 2.786 USD komplett geschlossen werden, bevor auf das Januar-Tief bei 2.707 USD geachtet werden müsste. Im Fall einer erfolgreichen Verteidigung könnte auf diesem Niveau nämlich die rechte Schulter einer (nicht ganz mustergültigen) inversen SKS herausgebildet werden. Möglich wäre jedoch auch ein Test des Jahrestiefs bei 2.671 USD, das Anfang März den Ausgangspunkt für eine starke Erholung dargestellt habe. (Analyse vom 26.04.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.722,50 EUR -0,15% (26.04.2022. 09:42)