Hinweis auf Interessenkonflikte:



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.818,00 EUR +1,29% (17.03.2022, 20:33)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.793,00 EUR +2,63% (17.03.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.124,75 USD +2,05% (17.03.2022, 20:17)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon habe bekannt gegeben, dass es die 8,5 Milliarden Dollar teure Übernahme des Filmstudios Metro-Goldwyn-Mayer abgeschlossen habe, nachdem die Aufsichtsbehörden es abgelehnt hätten, das Geschäft anzufechten. Damit sei die größte Übernahme des Unternehmens in den letzten fünf Jahren besiegelt.Der Abschluss, der am Donnerstag in einer Erklärung auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben worden sei, sei der jüngste Deal eines amerikanischen Technologiegiganten. Und das trotz der Kritik, dass die Unternehmen in der Lage gewesen seien, kleinere Firmen zu verschlingen, ohne dass die Wettbewerbshüter etwas dagegen unternommen hätten. Das berichte Bloomberg News.Die Regulierungsbehörden der Europäischen Union hätten die MGM-Übernahme am Dienstag genehmigt, nachdem sie festgestellt hätten, dass sie keine Wettbewerbsprobleme aufwerfe. In den USA habe die Frist für die Federal Trade Commission (FTC) verstrichen, das Geschäft vor seinem Abschluss anzufechten, ohne dass die Behörde tätig geworden sei.Die FTC habe immer noch die Befugnis zu klagen, um das Geschäft in Zukunft zu blockieren, wenn eine Mehrheit der Kommissare dafür stimme, eine Klage einzureichen. Die Kommission sei derzeit zwischen zwei Republikanern und zwei Demokraten aufgeteilt, darunter die Vorsitzende Lina Khan, während der von Präsident Joe Biden nominierte Kandidat für den fünften Sitz noch auf die Bestätigung durch den Senat warte."Die FTC äußert sich nicht zu bestimmten Angelegenheiten", habe Lindsay Kryzak, Sprecherin der Behörde, gesagt. "Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Kommission keine Transaktionen genehmigt und jederzeit ein Geschäft anfechten kann, wenn sie feststellt, dass es gegen das Gesetz verstößt."Das Unternehmen habe im Mai dem Kauf von MGM zugestimmt, um seine Bibliothek von Streaming-Inhalten zu erweitern, einer der Vorteile der Mitgliedschaft im Prime Delivery Service des Unternehmens. MGM, das Studio hinter der James-Bond-Franchise, füge einen 25.000 Stunden Katalog hinzu, den Amazon auf sein Prime Video-Angebot oder sein kostenloses Streaming-Angebot IMDb TV aufteilen könnte.In der Vergangenheit habe Amazon bereits kleinere Startups übernommen, die es als Bedrohung empfunden habe - zum Beispiel den Schuhverkäufer Zappos oder Windeln.com-Muttergesellschaft Quidsi. Amazon habe auch aufstrebende Unternehmen in neuen Geschäftsbereichen aufgekauft, wie die Spiele Plattform Twitch oder Kiva, das Lagerroboter herstelle.Amazon sei einer der großen Pandemie-Gewinner. In den vergangenen Monaten habe allerdings auch die Aktie von Amazon konsolidiert. Vor wenigen Tagen sei das Papier sogar auf ein neues 52-Wochen-Tief gerutscht. Nun drehe die Aktie aber wieder nach oben, die 50-Tage-Linie bei 3.037,79 Dollar sei heute zurückerobert worden. Um 3.330 Dollar komme die 200-Tage-Linie in Sicht.Fabian Strebin rät bei der Amazon.com-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link