ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem großen Aufwärtsgap (1.873 USD zu 2.001 USD) sei die Amazon.com-Aktie zuletzt bis in unmittelbare Schlagdistanz zum 2018er-Hoch bei 2.050 USD vorgestoßen. Der nebenstehende Chart unterstreiche die Bedeutung dieser Schlüsselmarke, welche seit September 2018 mehrfach als Widerstand fungiert habe. Die beschriebene Kurslücke untermauere ebenso wie der Sprung über das obere Bollinger Band (akt. bei 2.031 USD) die Ambitionen der Bullen. Besonders der angesprochene Indikator sei derzeit einen besonderen Blick wert. Da sich die beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators zuvor stark zusammengezogen hätten, lege die jüngste Entwicklung die Etablierung eines neuen Trendimpulses nahe. Aber erst ein nachhaltiger Sprung über das o. g. Rekordlevel bei 2.050 USD lasse ein prozyklisches Investmentkaufsignal entstehen. Gelinge es den diskutierten charttechnischen Deckel zu lüften, ergebe sich eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Schiebezone des letzten Jahres - könne dann auf rund 300 USD taxiert werden. Unter Risikogesichtspunkten biete sich im Ausbruchsfall das jüngste "swing low" bei 2.001 USD als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:1.868,60 EUR +0,73% (06.02.2020, 08:49)Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.856,60 EUR +0,97% (05.02.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.039,87 USD -0,48% (05.02.2020, 22:00)