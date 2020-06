- Die Behörden haben bestätigt, dass sich die aufgetretenen Fälle in Bad Hersfeld auf private Aktivitäten zurückführen lassen.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.406,50 EUR +0,92% (30.06.2020, 12:06)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.408,00 EUR +1,26% (30.06.2020, 11:49)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.680,38 USD -0,46% (29.06.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.06.2020/ac/a/n)







Seattle/Washington (www.aktiencheck.de) - Anbei ein Statement von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) zum Beitrag auf aktiencheck.de vom 29.06.2020 "Was die Gewerkschaft als Ziel beschreibt, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Amazon.com längst Realität: Löhne am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten gezahlt wird, Entwicklungschancen für viele Menschen und vor allem ein sicheres Arbeitsumfeld. Tatsache ist: Amazon.com wird bis Ende Juni rund 4 Milliarden USD in Covid-19-Maßnahmen investiert haben, damit Mitarbeiter und Kunden geschützt sind. Allein in Deutschland haben wir seit Februar 470 Millionen Einheiten Desinfektionsmittel für die Hände, 21 Millionen Paar Handschuhe, 19 Millionen Masken, Gesichtsschilder oder anderen Mund-Nase-Schutz und 39 Millionen Packungen desinfizierende Wischtücher bestellt."Der Streikaufruf hat keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal. Lediglich ein kleiner Teil der Belegschaft beteiligt sich am Streikaufruf.Hintergrund: (nicht zitierbar mit Amazon.com-Quelle):- In enger Abstimmung mit den Betriebsräten vor Ort haben wir sehr schnell Temperaturkontrollen, und gestaffelte Schicht- und Pausenzeiten eingeführt.- Bei uns gilt 2 m Abstand halten.- An allen Standorten gilt die Maskenpflicht.- An einigen Standorten haben wir den Busverkehr verstärkt, damit Pendler auch auf dem Arbeitsweg den Sicherheitsabstand wahren können.- Unsere Kommunikation an die Mitarbeiter ist klar: Wer sich nicht gesund fühlt, muss zu Hause bleiben.- Die Behörden haben Standorte von uns wiederholt kontrolliert. Alle Kontrollen haben die vorhandenen Schutzmaßnahmen bestätigt.- Im Logistikzentrum Winsen gab es seit Ende April keine neuen Fälle.