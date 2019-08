Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (02.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazons Dash-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln würden in wenigen Wochen zu einem nutzlosen Stück Plastik. Der Online-Händler klemme sie zum 31. August weltweit ab. Derweil verschlechtere sich das Sentiment für die Amazon-Aktie weiter. Das Rekordhoch sei ein gutes Stück entfernt.Dash-Nutzer könnten nun ihre Kauf-Buttons kostenlos an Amazon zurückschicken. Seinerzeit habe man für die Knöpfe 4,99 Euro bezahlen müssen - habe aber bei der ersten Bestellung eine Gutschrift über diese Summe bekommen.Amazon habe den Verkauf neuer Bestell-Knöpfe bereits im März eingestellt. Damals habe es noch geheißen: "Wenn man jetzt einen "Dash"-Button zu Hause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig." Nun habe Amazon aber erklärt, seit dem Verkaufsstopp habe die Nutzung der Hardware-Buttons "signifikant nachgelassen".Die Abschaltung der physischen Knöpfe sei die "natürliche Weiterentwicklung" des "Dash"-Programms: "Wir haben immer gesagt, dass wir uns eine Zukunft vorstellen, in der Kunden zu Hause keinen physischen Knopf drücken müssen, um Produkte nachzubestellen."Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für die Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 02.08.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link