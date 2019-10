Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (21.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein glasklarer Kauf.Die Krake Amazon habe ihre Finger überall - und sei längst zum Alptraum für viele etablierte Unternehmen geworden. Nun starte Amazon die nächste Attacke auf eine alteingesessene Branche: Prime-Kunden könnten in den USA vermehrt Einzelwaren im Wert von unter fünf Dollar bestellen, ohne Versandkosten.Wie das Portal vox.com berichte, liefere Amazon mittlerweile eine ganze Flut an Produkten für ein oder zwei Dollar versandkostenfrei aus - und zwar innerhalb eines Tages. Zu den Waren würden zum Beispiel Sachen wie Deoroller, Make-up-Pinsel oder Zahnseide zählen. Bislang hätten Kunden Waren wie diese entweder im Großpaket oder im Abo bestellen müssen.Mit der Maßnahme setze Amazon Billigketten wie Target oder die Drogeriekette CVS gehörig unter Druck. Viele Menschen würden es heute so bequem und zeitsparend wie möglich wollen. Also: lieber ein schneller Klick bei Amazon als ein Besuch in der Filiale an der Ecke.Dafür nehme Amazon offenbar gerne in Kauf, dass die Kosten für die Lieferung der Produkte die Einnahmen manchmal übersteigen würden. Amazon wolle Reichweite, Kundenbindung und Wachstum. Und Amazon wolle die Kunden auf seine Internetseite locken und sie dazu animieren, dass die Kunden noch mehr bestellen würden als nur Kleckerkram.Die Aktie des E-Commerce-Marktführers bleibt ein glasklarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link