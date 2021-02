Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.783,50 EUR +1,14% (04.02.2021, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.783,00 EUR -0,70% (04.02.2021, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.312,53 USD -2,00% (03.02.2021)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (04.02.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Die Zahlen zum Q4/2020 (untestiert) hätten (u.a. Umsatz: +44% y/y auf 125,56 Mrd. USD; operatives Ergebnis: +77% y/y auf 6,87 Mrd. USD) überzeugt und die Guidance, die Analystenerwartungen (120,28 Mrd. USD bzw. 4,79 Mrd. USD) sowie den Marktkonsens übertroffen. Der Q1-Ausblick (Umsatz: +33% bis +40% y/y auf 100,0 bis 106,0 Mrd. USD; operatives Ergebnis: 3,0 bis 6,5 (Vj.: 4,0) Mrd. USD), liege beim Umsatz über und beim operativen Ergebnis, ausgehend vom Mittelwert, unter dem Marktkonsens.Darüber hinaus habe Amazon überraschend mitgeteilt, dass der Unternehmensgründer Jeff Bezos seine Position als CEO in Q3/2021 aufgeben und als Executive Chairman weiterhin den Vorsitz des Verwaltungsrats innehaben werde. Seine Nachfolge solle der Leiter des Segments AWS, Andy Jassy, antreten, was Lusebrink für eine gute Wahl halte. Da Bezos auch künftig in die wichtigen strategischen Entscheidungen eingebunden sei, halte Lusebrink die Auswirkungen des Personalwechsels für begrenzt. Der Analyst sehe Amazon weiterhin als großen Gewinner der Covid-19-Pandemie.Lusebrink erhöhe seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS: 56,71 (alt: 49,15) USD). Für 2022 prognostiziere er erstmals ein EPS von 77,95 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: