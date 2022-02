XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.464,00 EUR -7,18% (03.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.796,67 USD -7,16% (03.02.2022, 17:59)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Aktien von Meta Platforms seien um mehr als 25% eingebrochen, nachdem der Quartalsgewinn des Unternehmens hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Das Unternehmen habe auch eine schwächer als erwartete Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben. Für die Facebook-Muttergesellschaft sei dies der bisher größte Kurseinbruch gewesen. "Facebook ist ein Vertrauensbildner", habe JJ Kinahan, Chefmarktstratege bei TD Ameritrade, gesagt. "Es ist einfach eine sehr weit verbreitete Aktie und ein Kernbestandteil vieler Portfolios, wenn sie also eine so schwierige Zeit hat, erschüttert das einfach das allgemeine Vertrauen."Kinahan habe hinzugefügt, dass die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank, von denen die Anleger dank der starken Gewinne im Technologiesektor vorübergehend abgelenkt worden seien, immer noch "das größte Thema im Moment" seien. "Alle Vermögenswerte haben einen anderen Wert als früher", habe er gesagt. "Es gibt eine große Bandbreite an angenommenen Zinserhöhungen, und man versucht, all diese Vermögenswerte auf der Grundlage dieser Annahmen neu zu bewerten und dabei zu berücksichtigen, was sie für künftige Gewinne versprechen."Starke Gewinne von Microsoft Apple und Alphabet hätten die Anleger zurückgetrieben in den Tech-Sektor und sie daran erinnert, dass die Fundamentaldaten immer noch stark seien, aber die schwache Prognose von Meta Platforms habe einige dazu veranlasst, den Kurs zu ändern. Andere Namen aus dem Bereich der sozialen Medien, darunter Snap und Twitter , seien den Facebook-Aktien am Donnerstag nach unten gefolgt. Die Aktien von Snap seien um 18 Prozent gefallen und Twitter habe um etwa 6 Prozent nachgegeben.Spotify Technology ( ISIN LU1778762911 WKN A2JEGN ) sei unterdessen um 12% gefallen, nachdem die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens eine Verlangsamung des Wachstums bei den Premium-Abonnenten gezeigt hätten. "Wir könnten heute Nachmittag eine weitere Gelegenheit bekommen, das Narrativ noch einmal zu ändern", habe Kinahan gesagt und sich dabei auf die Gewinne von Amazon.com bezogen. "Die Frage ist jetzt, ob es sich um ein Meta-spezifisches Problem handelt, oder ob es sich um ein allgemeines Problem handelt."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.455,50 EUR -7,81% (03.02.2022, 18:12)