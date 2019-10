Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.512,00 EUR -5,76% (25.10.2019, 11:44)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.513,00 EUR -5,90% (25.10.2019, 11:29)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.780,78 USD +1,06% (24.10.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Erwartungen seien hoch gewesen, wie immer bei Amazon. Der Konzern habe insgesamt enttäuscht, sowohl was das dritte Quartal angehe, als auch beim Ausblick auf das vierte Quartal.Zwei Faktoren hätten die Anleger besonders irritiert: Amazon müsse für seinen Schnelllieferservice offensichtlich mehr Geld in die Hand nehmen, als zuvor erwartet. Das drücke deutlich auf den Gewinn. Darüber hinaus werde der Wettbewerb im Cloud-Business immer schärfer. Die Wachstumsraten seien zwar noch hoch, aber rückläufig.Die Frage, die sich viele Anleger stellen würden: Erlebe Amazon derzeit nur eine Delle, oder seien die glorreichen Zeiten, als der Konzern eine unfassbare Umsatz- und Gewinnmaschine gewesen sei, vorbei?Fakt sei: Amazon nehme derzeit viel Geld in die Hand, um die Kunden zufrieden zu stellen. Im letzten Vierteljahr wolle der Konzern alleine für den Lieferservice innerhalb von 24 Stunden rund 1,5 Milliarden Dollar ausgeben. Eine Investition, die sich mittel- bis langfristig sehr wahrscheinlich lohnen werde, denn viele Wettbewerber könnten mit so viel Service nicht mithalten - und müssten irgendwann die Segel streichen.Bleibe die Frage nach AWS. 35 Prozent beim Umsatzwachstum in Q3 seien angesichts des starken Wettbewerbs gegen Riesen wie Microsoft, Google, Alibaba, IBM und Oracle immer noch stark. Der Rückgang des operativen Gewinns auf 2,3 Milliarden Dollar (erwartet worden seien 2,55 Milliarden) habe einen einfachen Grund: Ebenfalls höhere Kosten."Amazon investiert bei AWS verstärkt ins Marketing und fährt außerdem die Infrastrukturausgaben hoch", so die Analysten von Stifel in ihrer aktuellen Studie. "Das wird weiter auf die Margen drücken." Trotzdem sei Amazon immer noch ein Kauf.Die Zahlen seien besser gewesen, als die Reaktion des Marktes widerspiegele. Positiv sei aber, dass Amazon-CEO, Jeff Bezos, im Knallhart-Wettbewerb bei E-Commerce und Cloud nicht im Traum daran denke, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Er wisse, dass nur restlos zufriedene Kunden wirklich treue Kunden seien - und genau deswegen investiere er massiv und bis ins kleinste Detail in Kundenbindung.Für Anleger, die Durststrecken wie die derzeitige aushalten können, kommt die Kursschwäche gerade recht - sie kaufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 25.10.2019)