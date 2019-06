Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.684 EUR +0,23% (24.06.2019, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.685 EUR -0,74% (24.06.2019, 10:11)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.911,3 USD (21.06.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (24.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein Must-have.Neuer Service für Amazon-Prime-Kunden: Der E-Commerce-Gigant liefere am selben Tag der Bestellung. Der Effekt für Amazon: Kunden, die so schnell beliefert würden, würden wahrscheinlich mehr bei Amazon bestellen als andere Käufer. Das sei das Ergebnis einer Umfrage von RBC Capital.48 Prozent der befragten Nutzer des neuen Service hätten angegeben, dass sie über 800 Dollar pro Jahr bei Amazon ausgeben würden. Bei den anderen Kunden seien dies nur 33 Prozent.Außerdem würden Kunden, die auf den schnellen Dienst setzen würden, häufiger bestellen. 77 Prozent hätten angegeben, dass sie Amazon mindestens zwei- bis dreimal im Monat nutzen würden - im Gegensatz zu 50 Prozent, die keine taggleiche Lieferung nutzen würden.Darüber hinaus hätten die Nutzer des schnellen Dienstes angegeben, überaus zufrieden mit Amazon zu sein.Amazon habe angekündigt, die eintägige kostenlose Lieferung zum Standard für Prime Mitglieder zu machen. Dafür wolle der Konzern in diesem Quartal 800 Millionen Dollar investieren.Amazon sei mit seinem Ziel, das Nonplusultra für seine Kunden noch nicht fertig. Durch Zusatzdienste wie kostenlose Filme, Serien, Musiktitel und die Lieferung am selben Tag werde Amazon die Kunden noch stärker an sich binden und viele neue Kunden gewinnen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Must-have, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)