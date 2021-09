Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shopping-Riesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der Senat des US-Bundesstaates Kalifornien einen neuen Gesetzesentwurf verabschiedet, der sich maßgeblich auf das Arbeitsmodell von Amazon auswirken würde. Nachdem sich die Aktie des Online-Riesen zuletzt erholt habe, könnte es nun vorbei sein. Das seien die Details.Konkret regele der Gesetzesentwurf des kalifornischen Senats die Produktionsquote von Unternehmen. Nach Ansicht von Kritikern sei diese - vor allem bei Amazon - bisher deutlich zu hoch gewesen, wodurch Arbeitnehmer zum Teil gezwungen gewesen seien, auf Toilettenpausen zu verzichten, habe die New York Times berichtet. Diese Stimmen seien zuletzt immer lauter geworden, wodurch der Senat reagiert habe und künftig die Produktionsquote von Lagermitarbeitern per Gesetz eindämmen möchte."Im Bereich der Amazon-Lagerhäuser versuchen wir, die zunehmende Verwendung von Quoten und die Bestrafung bei Nichterfüllung der Quoten zu bekämpfen", habe die Abgeordnete Lorena Gonzalez, die Verfasserin des Gesetzentwurfs, letzte Woche in einem Interview gesagt.Wirtschaftsverbände hätten sich vehement gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen und beklagt, dass er zu kostspieligen Rechtsstreitigkeiten führen und die gesamte Branche lähmen werde, obwohl er in erster Linie auf die Arbeitspraktiken eines einzigen Unternehmens abziele."Ich glaube, dass einer der größten Wettbewerbsvorteile von Amazon gegenüber seinen Konkurrenten darin besteht, dass es in der Lage ist, seine Arbeitskräfte zu überwachen, sie zu einer schnelleren Arbeitsweise anzuhalten und sie zu disziplinieren, wenn sie die Quoten nicht erfüllen", habe Beth Gutelius, Forschungsdirektorin an der University of Illinois Chicago, gesagt.Anleger bewahren aber Ruhe und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Aus operativer und charttechnischer Sicht gebe es keinen Grund zur Sorge. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".