Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (18.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Lage an den Märkten bleibe ernst, die Volatilität sei ausgesprochen hoch. Obwohl die langfristige Story bei Amazon nach wie vor intakt sei, hätten am Montag wieder etliche Anleger ihre Aktien auf den Markt geschmissen. Ein technischer Analyst veröffentliche jetzt einen Horror-Chart.Todd Gordon, Gründer von "TradingAnalysis.com", warne: Bei Amazon stehe das Schlimmste noch bevor. Im Interview mit CNBC habe Gordon den Amazon-Chart seit dem Tief im Jahr 2008 veröffentlicht. "Man kann bei dem Chart drei Haupt-Wendepunkte erkennen", so Gordon. Nämlich 2009, 2011 und 2018. "Daraus ergibt sich eine obere Trendlinie."Gordon habe diese Trendlinie kopiert, indem er sie an das Tief von 2008 angesetzt habe. Daraus ergebe sich eine Unterstützung für Amazon, die noch sehr weit weg sei: bei 850 USD! Das entspräche fast einer Halbierung vom aktuellen Kursniveau. Vom Hoch im September hätte Amazon dann 60% verloren.Eine Horrorvorstellung. Aber sei sie auch realistisch? Das letzte Mal, dass Amazon derart massiv verloren habe, sei in der Finanzkrise 2008 gewesen. Damals sei die Situation eine ganz andere gewesen als heute: Die Weltwirtschaft habe in einer tiefen Rezession gesteckt, tausende Unternehmen seien pleite gegangen, die Kunden hätten ihr Geld zusammengehalten, die Banken hätten vom Staat aufgefangen werden müssen. Institutionelle Investoren hätten damals massenhaft Geld aus dem Aktienmarkt abgezogen, weil sie mit dem Kollaps des Finanzsystems gerechnet hätten.Folglich seien die Analysten weiterhin bullish für Amazon. 47 von 50 Experten würden die Aktie mit "kaufen" einstufen. Durchschnittliches Kurspotenzial: 42%.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt auf der Seite der Bullen. Die Lage der Weltwirtschaft sei besser, als viele Anleger denken würden. Amazon habe noch sehr viel Potenzial, die aktuelle Korrektur sei ein Segen für all die, die noch keine Amazon-Aktien hätten (Ziel: 1.800 Euro. Stopp: 1.200 Euro). (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link